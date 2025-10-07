  • USD: 41,62 - 41,70
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı! Bakanlıktan anlamlı destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gazze'ye destek vermek amacıyla Filistin bayrağı Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Ekleme: 7.10.2025 - 23:01 Güncelleme: 7.10.2025 - 23:06 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı! Bakanlıktan anlamlı destekKültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlikte Filistin bayrağı, video yansıtma tekniği ile Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Filistin bayrağını gören yerli ve yabancı turistler, ilgiyle izledi. Turistler, Galata Kulesi önünde bol bol fotoğraf çekildi.

