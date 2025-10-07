Çorum’da motosiklet kazası! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Recep Kaleli (21) idaresindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen tırın arkasına çarptı.Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü Recep Kaleli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.