Zonguldak'ta skandal olay! Karın ağrısı diye gittiği hastanede doğum yaptı

Çaycuma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen 16 yaşındaki G.N.Ü. doğum yaptı. Durum karşısında fenalaşan anne baygınlık geçirdi. G.N.Ü'nün bebeği devlet korumasına alınırken, soruşturma da başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde G.N.Ü., annesi ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.Yapılan kontrolde G.N.Ü.’nün doğum yaptığı tespit edilip doğuma alındı.Durum karşısında fenalaşan annesi baygınlık geçirdi. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren G.N.Ü. tedavi altına alınıp, polise haber verildi.Kız çocuğunun, ilk ifadesinde kimseyle birliktelik yaşamadığını söyleyerek bebeğin babasını gizlediği belirtildi.Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen kız ile bebeği, devlet korumasına alındı.