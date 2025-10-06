  • USD: 41,62 - 41,70
Zonguldak'ta skandal olay! Karın ağrısı diye gittiği hastanede doğum yaptı

Çaycuma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen 16 yaşındaki G.N.Ü. doğum yaptı. Durum karşısında fenalaşan anne baygınlık geçirdi. G.N.Ü'nün bebeği devlet korumasına alınırken, soruşturma da başlatıldı.

Ekleme: 6.10.2025 - 16:22 Güncelleme: 6.10.2025 - 16:23 / Editör: Fehmi Öztürk
Yapılan kontrolde G.N.Ü.’nün doğum yaptığı tespit edilip doğuma alındı.

ÇOCUĞUN ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Durum karşısında fenalaşan annesi baygınlık geçirdi. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren G.N.Ü. tedavi altına alınıp, polise haber verildi.

BEBEĞİN BABASINI GİZLEDİ

Kız çocuğunun, ilk ifadesinde kimseyle birliktelik yaşamadığını söyleyerek bebeğin babasını gizlediği belirtildi.

BEBEK DEVLET KORUMASINDA

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen kız ile bebeği, devlet korumasına alındı.