Soykırımcının son çırpınışları! Siyonist katil katliamı sürdürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Saldırıları derhal durdur" çağrısı, küresel baskılar, Hamas ve İsrail'den heyetlerin bugün Mısır'da yapacağı esir takası müzakeresi, İsraillilerin 'ateşkes yap' talebi sonrası 'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu iyice köşeye sıkıştı. Ancak, Trump'ın planına uyacağını açıklayan İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Sahada hiçbir değişiklik yok. Sık sık patlama sesleri duyuluyor. Gazze'nin kuzeyinde durum hâlâ çok kötü. İsrail ordusu, son 24 saatte 65 Filistinliyi daha katletti. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü ise "İsrail'in saldırıları, ABD Başkanı'nın planına rağmen devam ediyor" açıklamasında bulundu.İsrail'in iki yıldır Gazze'de sürdürdüğü saldırılardan, bombardıman seslerinden ve katliamlardan yorulan Filistinliler, Trump'ın Gazze planını, içinde barındırdığı tüm sorunlara ve boşluklara rağmen "ateşkesi sağlar" umuduyla sevinçle karşıladı. Deyr el-Belah sakinlerinden Kamil Abid, "Biz özgürlüğü ve yaşamayı seviyoruz. Çocuklarımızın bizden daha iyi bir gelecek yaşamasını istiyoruz. Barış olsun, evimizi, yurdumuzu imar edip yaşayalım istiyoruz" derken İbrahim Ebu Verde, "Biz ölüyoruz, bu anlaşmanın olması lazım. Bu bizim son şansımız. Uygulanırsa ne ala ama uygulanmazsa Arap ülkeleri ve diğer ülkeler arkamızdan Fatiha okur. Çünkü Trump, Hamas kabul etmezse Gazze'yi yok edeceğini söyledi" dedi. Said Ziyara da "İsrail ile ABD'nin lehine ya da Filistinlilerin zayıflığının kullanıldığı bir plan değil Filistin meselesi lehine adil barış temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.Hamas, 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Trump ise "Onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı" açıklamasında bulunmuştu.