Osman Gökçek’ten Mansur Yavaş’a 'su' tepkisi! 'Ankara'da su yüzde 89 daha pahalı'

Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, önemli açıklamalarda bulundu.“ANKARA SUSUZLUKLA KARŞI KARŞIYA”Gökçek açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Ankara bugün susuzlukla karşı karşıyadır. Ben bugün Ankara'da gidip bidonlarla su alan, çamaşırlarını yıkayamayan, bulaşığını yıkayamayan vatandaşın sorunlarını dile getirdim. Siz bize devletle el ele verilmeli ve bu böyle çözülmeli dediniz. Bugün bu suyun neden kesik olduğunu bilmeniz gerekiyor.SUYUN KESİLME NEDENİNİ AÇIKLADISuyun kesilme nedeni Sayın Mansur Yavaş'ın Kesikköprü'den gelen kullanılmayan boruları tekrar kullanmaya başlarken fazla basınç vermesinden patlamasıdır. Yani bunlara fazla basınç verdi ve vakumlama dediğimiz hava boşaltmasını gerçekleştirmediğinden dolayı bugün borular patlamıştır.“BURADA BİR VURGUN VARDIR”384 km Melih Gökçek döneminde Kesikköprü'den Ankara'ya boru döşenmiştir. Bu 7 buçuk ay içinde yapılmıştır. Mansur Yavaş'ın Polatlı'ya götürdüğü su hattı 107 km'dir ve 5 yıldır bitmemiştir. Polatlı'nın ancak yüzde 60 su ihtiyacını karşılamaktadır. 2020 yılında ihaleye çıkılmış, bu iş için 546 milyon TL ihaleye çıkmıştır, bugün ki ihale bedeli 2 buçuk milyar TL'ye gelmiştir. Burada bir vurgun vardır. Bu iş için ABB'den 470 milyon TL kredi izni alındı.“YAVAŞ BORULARI PEŞİN ALMADI”Bu izin çıktıktan sonra Mansur Yavaş 546 milyon TL'ye ihaleye çıkmıştır. Burada Yavaş boruların peşin alımını yapmak yerine bu işi müteahhitle birleştirmiş ve bu işe 900 gibi bir süre koymuştur. Yani boruları peşin almış olsaydı 900 gün gibi bir süreye ihtiyaç olmayacaktı, peşin alsaydı zamanla enflasyonla rakam tırmanmayacaktı. Biz de burada diyoruz ki senin eline bu kredi geldi, peşin olarak paran duruyor bu parayı neden direkt boruları almak yerine işi 5 yıla yaydın?“107 KM'LİK BİR İŞ NEDEN 5 YILDIR DEVAM EDİYOR?”128 km'den 3 hat yani toplam 384 km Melih Gökçek döneminde Kesikköprü'den su 7 buçuk ayda gelmiştir. Ankara – Polatlı arasında 107 km olan bu hat 5 yıldır halen daha su verememektedir. Benim itirazım 107 km'lik bir iş neden 5 yıldır devam ediyor?“ANKARA'DA SU YÜZDE 89 DAHA PAHALI”Şu anda Ankara'da yapılan su zamları fahiş fiyattır. Normalde bugün itibariyle suyun metre küpünün 21.89 TL olması lazım. Mansur Yavaş'ın idari mahkemedeki aldığı karardan sonra üstüne gelen ÜFE oranlarıyla 21.89 TL olması gereken suyumuz bugün en düşük tarifeyle 43 TL'dir. Yani yüzde 89 daha pahalıdır.“BU KABUL EDİLEBİLİR BİR FİYAT DEĞİLDİR”Yalnız farklı kademeli fiyatlar uygulamıştır. Bu uyguladıkları fiyatlarda yüzde 466 hanelere fazla fiyatla sattığı su vardır. Bu suyun metre küpü 124 TL'ye gelmektedir. Bu kabul edilebilir bir fiyat değildir. İş yerlerine uygulanan zam yüzde 863'dür. Mansur Yavaş'ın göreve geldiği günden bugüne kadar suya yaptığı toplam zam ise yüzde 3 bin 24'tür.”