FIFA affetmedi! Süper Lig'den iki takıma transfer yasağı

Mali sorunlarla boğuşan Türk futbolunda FIFA tarafından kesilen cezalar devam ediyor...Türk kulüplerinin toplamda 175 dosyası bulunan FIFA'da 3 Süper Lig ekibine daha ceza kesildi.Eylül ayından Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, 2 kulübe daha transfer cezası verdi.Eylül ayında Erdal Rakip'in alacaklarından dolayı Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, Akdeniz ekibine ayın son günlerinde 2'nci cezasını kesti.Halihazırda transfer yapabilmesi için FIFA'da sorunlu 2 dosyasını çözüme kavuşturması gereken Antalyaspor'un yanına 2 kulüp daha eklendi.Bu sezon Süper Lig'de zor günler geçiren Eyüpspor ile Kayserispor'un da transfer tahtası kapandı.Düşme hattında yer alan iki ekibin devre arası transfer dönemine kadar çözmesi gereken 2 dosyası bulunuyor.Kayserispor, 18 takımlı Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan tek takım durumunda.8 haftada 5 puan toplayan Kayserispor, 17'nci basamakta bulunuyor.Kayserispor gibi 5 puana sahip olan Eyüpspor da alınan başarısız sonuçlarla birlikte Teknik Direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırmıştı.