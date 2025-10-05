Filistin'e Destek Verdiği Gerekçesiyle Görme Engelli Vatandaşı Tutukladılar!

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne Gazze'ye yaptığı saldırılar tüm dünyanın gündeminde.İngiltere'nin başkenti Londra'da da halk, toplu gösterilerle İsrail'i protesto ediyor.Görme engelli bir kişi, Londra'da Filistin'deki eylemleri destekleyen protestolarda elinde bulundurduğu bir tabela nedeniyle polis tarafından önce gözaltına alındı.Tutuklanma anı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Tabelada, “soykırıma karşıyım - Filistin Eylemini (Palestine Action) destekliyorum” yazdığı bildirildi.Tutuklama, Birleşik Krallık'ta Filistin Eylemi'nin (Palestine Action) terör örgütü olarak yasaklanmasının ardından, bu grubu desteklemeyi suç haline getiren Terör Yasası'nın 13. Maddesi uyarınca yapıldı.Olay, ifade özgürlüğü ve protesto hakkı konularında ülkede yeni bir tartışma başlattı.