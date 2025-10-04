Trump açıkladı! 'İsrail Gazze'yi bombalamayı derhal durdurmalı'
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Gazze planını teklif etmesinin ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas'ın kalıcı barışa hazır olduğuna inanıyorum. İsrail Gazze'yi bombalamayı derhal durdurmalı" dedi.
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını 'Yönetimi Arap ve Filistinlilere devretmeyi, rehineleri bırakmayı kabul ediyoruz. Müzakerelere hazırız. İsrail Gazze'den çekilmeli' sözleriyle kabul etti.
'İSRAİL GAZZE'Yİ BOMBALAMAYI DERHAL DURDURMALI'
ABD Başkanı Donald Trump, 'Hamas'ın kalıcı barışa hazır olduğuna inanıyorum. İsrail Gazze'yi bombalamayı derhal durdurmalı' dedi.
TRUMP HAMAS'A GÖRÜNTÜLÜ YANIT VERECEK
Hamas'ın teklifi kabul etmesinin ardından Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Hamas'a görüntülü bir yanıt vermeye hazırlandığını bildirmişti.
Trump'ın Oval Ofis'te kameralar karşısında açıklama yaparken görüntülendiği bir kareye yer verilmişti.
Trump, Hamas'ın yanıtı sonrası sosyal medya hesabından Hamas'ın yazılı açıklama metnini paylaşmıştı.