Trump açıkladı! 'İsrail Gazze'yi bombalamayı derhal durdurmalı'

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını 'Yönetimi Arap ve Filistinlilere devretmeyi, rehineleri bırakmayı kabul ediyoruz. Müzakerelere hazırız. İsrail Gazze'den çekilmeli' sözleriyle kabul etti.ABD Başkanı Donald Trump, 'Hamas'ın kalıcı barışa hazır olduğuna inanıyorum. İsrail Gazze'yi bombalamayı derhal durdurmalı' dedi.Hamas'ın teklifi kabul etmesinin ardından Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Hamas'a görüntülü bir yanıt vermeye hazırlandığını bildirmişti.Trump'ın Oval Ofis'te kameralar karşısında açıklama yaparken görüntülendiği bir kareye yer verilmişti.Trump, Hamas'ın yanıtı sonrası sosyal medya hesabından Hamas'ın yazılı açıklama metnini paylaşmıştı.