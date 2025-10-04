Tek çekirdekli şifa! Ona ‘hayat meyvesi’ diyorlar

Çin hurması olarak da bilinen hünnap meyvesi, Başkent'in yanı başında Güdül ilçesinde yetiştiriliyor. Faydaları saymakla bitmeyen hünnapa ise ilgi büyük.Güney Asya'ya özgü bir meyve olan hünnapın içerisinde tek bir çekirdek bulunuyor. Küçük ve yuvarlak bir yapıya sahip olan meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Hünnap meyvesi kemikleri güçlendiriyor, uykusuzluğa iyi geliyor, kan dolaşımını düzenliyor.Tarla sahibi İsmail Acar, hünnap meyvesinin vücuda çok yararlı olduğunu ve herkesin bu şifa kaynağını kullanması gerektiğini belirterek, "Bu meyveyi dikeli 6 sene oldu. Ben yurt dışındaydım. Zor iş ama yapıyoruz. Şimdi şu anda tam hasat zamanı. Aşağı yukarı 4-5 hafta daha sürer. Soğuk vurursa bu meyve tamamen gider. Kalbe, her şeye çok faydası varmış bunun. Faydası varmış, yararlı bir meyveymiş. Onun için biz de üretim yapıyoruz" dedi.Hünnap meyvesinin Türkiye'ye özgü olmadığını ve faydasının saymakla bitmediğini belirten Güldane Acar ise "Sabahtan toplamaya başlıyoruz. Sonra tartıyoruz, hazırlıyoruz ve siparişler oluyor. O siparişleri hazırlıyoruz. Aslında bu meyve Türkiye genelinde hiç yokmuş. 10-15 sene önce dikilmeye başlanmış. Aslen Çin'den gelme bir meyve. Hayat meyvesi diyorlar. Sağlıklı olduğu için Çinliler bunu çok tüketiyor. Ama bol su olacak. Önemli olan o. Sulak yerde çok güzel büyüyor, güzel meyve veriyor" diye konuştu.