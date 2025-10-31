Siirt'te 3 aylık hamile eşi ve amcasını öldürüp 3 akrabasını yaralamıştı! O cani hakkında karar verildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Onur Arı, 3 aylık hamile eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'yı silahla vurarak öldürdü, annesi, diğer amcası ve yengesini de yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan cani koca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kurtalan ilçesindeki olay, saat 03.00 sıralarında Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Arı, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Mine Arı, annesi Mualla Arı, amcaları Özgür ve Fikret Arı ile yengesi Nurşen Arı'ya tabancayla ateş etti.İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Mine ve Özgür Arı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Onur Arı polis tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan Mualla Arı'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.EŞİNİN 3 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTISiirt'in Kurtalan ilçesinde Onur Arı'nın, tabancayla ateş ederek öldürdüğü eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'nın cenazeleri, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ölenlerin yakınları hastaneye gelirken, Mine Arı'nın 3 aylık hamile olduğu belirtildi.ADLİYEYE SEVK EDİLDİEmniyetteki işlemleri tamamlanan Onur Arı, çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.TUTUKLANDIArı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.