  • USD: 41,98 - 42,05
  • EURO: 48,37 - 48,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nişantaşı’nda korkutan yangın!

Şişli Nişantaşı’ndaki bir binada yapılan ısı yalıtımı çalışması sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken sadece maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.

Ekleme: 31.10.2025 - 20:02 Güncelleme: 31.10.2025 - 20:28 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Nişantaşı’nda korkutan yangın!Korkutan yangın saat 16.00 sıralarında Nişantaşı Teşvikiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir bankaya ait binada yürütülen ısı yalıtımı çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Nişantaşı’nda korkutan yangın!

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Nişantaşı’nda korkutan yangın!