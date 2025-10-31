Kartalkaya davasında karar açıklandı! Cezalar belli oldu

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda 7 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren ilk duruşmada sanıkların tamamı ve müştekiler ile tanıklar dinlendi. Açıklanan ara kararda; tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın da tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamı kararlaştırıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.Davanın ikinci duruşması 22 Eylül'de başlayıp, 2 gün sürdü. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, 32 sanığın tutukluluk durumu ve adli kontrol tedbirlerine ilişkin ara karar açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, ev hapsinde olanların ev hapsinin devamına, tutuksuz sanık Mehmet Salun'un tutuklanmasına, adli kontrollerin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Davanın 3'üncü duruşması, 27 Ekim'de Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda başladı. Pazartesi günkü duruşmada hayatını kaybedenlerin yakınlarına söz verildi. Salı günü sanıkların bir kısmı mütalaaya ilişkin savunmalarını yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çarşamba günü duruşma görülmedi. Dün sabah görülen duruşmada, sanıkların tamamı ve avukatları savunmalarını yaptı.Kadir Özdemir'in avukatı Serbülent Baykan ise müvekkilinin tahliye ve beraatını talep etmediklerini söyledi. Avukat Baykan, 'Benim müvekkilim gerizekalı. Bunu kendisine de söylüyorum. Beni dava da edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum. Bu vahim olayda acılarını yüreğimde hissediyorum. Bu bir katliamdır. Burada kasten adam öldürme var, net. Bu oteli kim geldi denetledi? Turizm Bakanlığı. Sen, buna bakmadan gelip orada yedin içtin, ondan sonra otele 'uygundur' dedin. Suçlu kimse Allah belasını versin. Burada kast var, cinayet var. Benim müvekkilime bin yıl ceza az, 5 bin yıl verin. Ama bakanlıktan oraya gelenleri de yargılayın. Ben bu işi para için yapmıyorum. Emir Aras'ın talimatı üzerine bizim gerizekalı gidip başvuruda bulunmuş. Gitsin biraz yatsın, onun bunun vekaletini almasın' dedi.Dosyaya yeni giren belgelere ilişkin otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül ile eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül ek savunmalarını yaptı. Ardından dün görülen duruşmada esasa ilişkin detaylı savunma vermeyen otel sahibi tutuklu Halit Ergül, tekrar savunmasını verdi.Mahkemede esasa ilişkin savunmasını yapan tutuklu sanık Halit Ergül, 'Kiracı olduğum bu otelde herhangi bir yangının büyüklüğünü artıracak değişiklik yapmadım. Biz düzenli olarak denetleniyorduk. Aygaz bu olayda en büyük etken. Aygaz'ın en alt kademeden elemanları yargılanmakta. Yangın olayından sonra Türkiye'deki tüm otellerde gaz projelerini incelemeye başlamışlar. Bu eksiklikleri benim bilmem mümkün değildi. Kendi kendine sönebilecek bir yangın Aygaz yüzünden bu hale gelmiştir. Bizi can ve mal güvenliği bakımından denetleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, bize eksiklikleri bildirmedi. Onların görmediği eksiklikleri benim görmem mümkün değildi. Keşke benim oteli de kapatsalardı da bunlar yaşanmasaydı. Ben diğer otelimde düğünlere izin vermiyordum. Havai fişek atılır da kuşlar ölür diye. Ben işime eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım. Onlar sadece tatil için gelirlerdi. Ben böyle bir yangını, bu riskleri öngöremedim. Eğer böyle olacağını bilsem çocuklarımı, torunlarımı o otelde kaldırmazdım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum, çok üzgünüm' dedi.Bolu'da, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin davada karar açıklandı. Aralarında otel sahibi ve belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 11 sanık, ölen 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için de 44 kez müebbetle cezalandırıldı.Mahkeme heyeti, otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül, Grand Kartal A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Emir Aras, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu ile otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir, Gazelle Otel Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili tutuklu sanık Kenan Coşkun ve itfaiye eri tutuklu sanık İrfan Acar'a ceza verdi. Heyet, 11 sanığı, hayatını kaybeden 34 çocuk için 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için de 44 kez müebbet hapisle cezalandırdı.