AK Parti'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik saygısızlığa sert tepki: Sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta'nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik sarf ettiği çirkin sözlere çok sert tepki gösterdi.Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ''Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz.Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir.'SADECE SİYASETİ ZEHİRLEME FAALİYETİ'Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarfedilen saygısız sözler Yüce Meclis'imize de saygısızlıktır. Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir.'