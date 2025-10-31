ABD halkında isyan büyüyor! 'Biz İsrail'i niye bu kadar destekliyoruz'

ABD yönetimi ile İsrail arasında son günlerde ortaya çıkan gerginlik sürerken, kamuoyunda da tepkiler artıyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün Turning Point USA adlı kuruluşunun etkinliğine katıldı. Vance'a, 'Ben bir Hıristiyan'ım' diyen davetlilerden biri, 'Neden İsrail'e bir şey borçlu olduğumuz, onların en büyük müttefikimiz olduğu ya da Charlie Kirk'ün dediği gibi 'Gazze'deki etnik temizliği' örtbas etmek için İsrail'e 100 milyar dolarlık dış yardım paketi desteklememiz gerektiği gibi bir düşünce var? Bu fikrin neden ortaya çıktığını anlamıyorum; çünkü onların dini bizimkine uymadığı gibi, bizim dinimizin açıkça baskılanmasını destekliyor' tepkisini gösterdi.Vance, Trump'ın öncelikle ABD vatandaşlarının çıkarlarını gözeten 'Önce ABD' politikasını benimsediğini söyledi. İsrail'in ABD ile ortak çıkarlarının olabildiğini anlatan Vance, Gazze planını örnek vererek, 'Bazen de ABD ile ortak çıkarları olmuyor' ifadesini kullandı. Vance, 'ABD Başkanı, ancak İsrail'e baskı uygulamayı kabullenerek bu barış anlaşmasını gerçekleştirebildi' dedi. Vance, 'İsrail, bu ABD Başkanı'nı (Trump'ı) kontrol etmiyor' dedi.Vance, 'Yahudiler, İsa Mesih'in mesih olduğuna inanmıyor. Açıkçası Hıristiyanlar, kendileri ile Yahudiler arasında bazı önemli teolojik anlaşmazlıkların olduğuna inanıyor. Benim tutumum, bu konuları konuşmak yönündedir' dedi. ABD ile İsrail arasında son zamanlarda başta Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uygulanması ve Batı Şeria'daki ilhakların durdurulması gibi konularda keskin görüş ayrılıkları bulunuyor.