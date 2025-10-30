  • USD: 41,90 - 41,98
Siverek’te kan donduran olay: Mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan mezarlıkta bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ekleme: 30.10.2025 - 21:19 Güncelleme: 30.10.2025 - 21:30 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Siverek’te kan donduran olay: Mezarlıkta bebek cesedi bulunduEdinilen bilgilere göre, eşinin kabrini ziyaret etmek üzere mezarlığa giden K.S., yerde ceninden büyük bir bebek cesedi gördü.

K.S., cesedin sokak köpekleri tarafından parçalanmaması için mezar kazıp toprağa gömdü ve ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, bebek cesedi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

