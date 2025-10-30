Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetini kabul etti.DEM Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da yer aldı.İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTIBirinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti.10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi.Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumun ele alındı.GÖRÜŞME SONA ERDİ!Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yaklaşık 1 saat süren görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTIBirinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti. 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Başkan Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelmişti.İKİNCİ GÖRÜŞME 7 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİİkinci görüşme ise 7 Temmuz'da yapıldı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer almıştı.