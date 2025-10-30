Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye...

  • USD: 41,90 - 41,98
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ele alındı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Ekleme: 30.10.2025 - 18:49 Güncelleme: 30.10.2025 - 19:50 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetini kabul etti.

DEM Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da yer aldı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yaklaşık 1 saat süren görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti. 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Başkan Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelmişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME 7 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ

İkinci görüşme ise 7 Temmuz'da yapıldı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer almıştı.