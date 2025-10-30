1 Aralık dünya ne günü? 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedir? AIDS (HIV) ne demek, nasıl bulaşır?

Yılın son ayı 1 Aralık Pazar günü başladı. 1 Aralık dünya ne günü sorgulaması da bu sebeple yapılıyor. Yılın belirli günleri ya da haftaları, çeşitli farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanıyor. 1 Aralık da Dünya AIDS günü olarak kutlanıyor ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Dünya AIDS Günü, aynı zamanda HIV/AIDS'in toplumsal ve psikolojik etkilerine dikkat çekmek ve ayrımcılığı sona erdirmek için bir fırsat olarak değerlendirilir.Dünya AIDS Günü, her yıl 1 Aralık'ta, HIV/AIDS'in farkındalığını artırmak ve bu hastalıkla mücadelede atılan adımları kutlamak amacıyla dünya çapında düzenlenen bir etkinliktir. İlk kez 1988 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından başlatılan bu gün, AIDS'e karşı küresel mücadeleyi desteklemeyi, HIV ile yaşayan insanların haklarına saygı göstermeyi ve bu hastalığın yayılmasını önlemek için daha fazla bilgi edinmeyi amaçlar.AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), bağışıklık sistemini zayıflatan ve vücudu enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getiren bir hastalıktır. AIDS, HIV (Human Immunodeficiency Virus) virüsünün yol açtığı bir hastalık olarak tanımlanır. HIV, bağışıklık sistemindeki 'T hücreleri' olarak bilinen beyaz kan hücrelerine zarar verir ve bu hücreler enfeksiyonlarla mücadelede önemli rol oynar. HIV virüsü vücutta çoğaldıkça, bağışıklık sistemi zayıflar ve vücut, çeşitli enfeksiyonlara ve bazı kanser türlerine karşı daha savunmasız hale gelir. Bu durum, AIDS evresine ulaşmadan önce yıllar sürebilir.- HIV enfeksiyonu, başlangıçta belirgin bir belirti göstermeyebilir. Ancak virüs ilerledikçe aşağıdaki belirtiler görülebilir:- Ateş, gece terlemeleri, halsizlik- Ağızda yaralar- Cilt döküntüleri ve cilt enfeksiyonları- Hızlı kilo kaybı- Şişmiş lenf bezleri- Sürekli öksürük, nefes darlığı- Bu belirtiler, AIDS evresine yaklaşan kişilerde daha belirgin hale gelir.HIV, vücut sıvılarıyla bulaşan bir virüstür. Yayılma yolları şunlardır:Kan Yoluyla:Enfekte olmuş bir kişinin kanıyla doğrudan temas (örneğin, ortak iğne kullanımı, kan transfüzyonu, steril olmayan tıbbi ekipman kullanımı).Cinsel Yolla:HIV, korunmasız cinsel ilişki sırasında vücut sıvıları (sperma, vajinal sıvı, kan) yoluyla bulaşabilir.Hem heteroseksüel hem de homoseksüel ilişkilerde bulaşma riski vardır.Anne-Bebek Arasında:HIV, gebelik, doğum veya emzirme sırasında anneden bebeğe geçebilir. Bu nedenle HIV testi yapılmadan doğum yapan anneler, bebeğine virüsü geçirebilir.Kan Nakli ve Organ Nakli:HIV pozitif bir kişiden alınan kan ya da organlar aracılığıyla bulaşabilir. Ancak, günümüzde kan ve organlar HIV testlerinden geçirildiği için bu risk önemli ölçüde azaltılmıştır.