Prof. Dr. İlber Ortaylı Kalp Krizi Geçirdi: Yoğun Bakımda Kritik Durumda

Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Beyaz Gazete'nin edindiği bilgilere göre, Ortaylı'nın bugün konuşmacı olarak katılması planlanan ASAM'ın düzenlediği organizasyona bu nedenle katılamadığı öğrenildi.Kalp krizi geçiren Ortaylı'nın acilen hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Sağlık ekiplerinden edinilen bilgilere göre, ünlü tarihçinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı konferanslar, yazdığı kitaplar ve televizyon programlarıyla geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip ediliyor.Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası kızı Tuna Ortaylı Kazıcı tarafından da sosyal medya hesabından yalanlandı.Kazıcı, yaptığı paylaşımda babasının ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattığını ancak kalp krizi geçirmediğini söyledi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı."Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu. Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."