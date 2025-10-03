İki çocuk annesi feci kazada hayatını kaybetti

Kırşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki çocuk annesi Nazlı Demirbaş (28) hayatını kaybetti. Çocuklarını okula bıraktıktan sonra yolun karşısındaki sağlık ocağına gitmek isteyen Demirbaş, akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ankara'dan Kırşehir yönüne seyir halinde olan 66 ACG 240 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Demirbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.