Uçakta korku dolu anlar! Çatalla dehşet saçtı

ABD'nin Chicago kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine giden yolcu uçağında; 28 yaşındaki Praneeth Kumar Usiripalli, yemek servisi sırasında 17 yaşındaki iki gence çatal ile saldırdı. Olay, uçağın kalkışından iki saat sonra meydana geldi. Usiripalli yolculardan birini omzundan, diğerini ise başının arkasından yaraladı.Gürültüyü duyan iki kabin görevlisi ve bir yolcu hemen müdahale ederek Usiripalli'yi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Saldırgan, bir yolcuya tokat attı ve kabin görevlisine de vurmaya kalktı ancak kontrol altına alındı.Saldırının neden meydana geldiği ise henüz bilinmiyor. Olay üzerine uçak yön değiştirerek Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde indi.Savcılar, Usiripalli'yi “ABD yargı yetkisi altındaki bir uçakta, tehlikeli bir silah kullanarak ciddi bedensel zarar verme kastıyla saldırı” suçlamasıyla itham etti.Usiripalli, uçağın Boston'a inmesinin ardından tutuklandı. uçlu bulunması hâlinde 10 yıla kadar hapis, 3 yıla kadar denetimsiz serbestlik ve 250 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.