Türk Harf Devrimi Haftası ne zaman? Harf Devrimi ne zaman yapıldı? İşte Harf Devriminin tarihi ve önemi

1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilen Yeni Türk Harfleri Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli kültürel reformlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu kanunla birlikte Osmanlı Alfabesi'nin kullanımı sona ererken, Latin harfleri esas alınan Türk Alfabesi yürürlüğe girdi.Yeni alfabe, Latin harflerinden uyarlanmasına rağmen Türkçenin ses özelliklerine göre şekillendirildi. Türkçe'deki ş, ı, i, ğ, ç gibi sesleri karşılayacak özel harfler eklendi. Böylece Türk Alfabesi, Batı dillerindeki alfabelerden farklı, Türkçeye özgü bir yapıya kavuştu.Türkler, 10. yüzyılda İslamiyet'i kabul ettikten sonra Arap alfabesini kullanmaya başlamış, bu alfabeyi Türkçeye uyarlamaya çalışmıştı. Ancak Arap harflerinin Türkçedeki ünlü sesleri tam olarak yansıtamaması, zamanla yazım zorluklarına yol açtı.19. yüzyıldan itibaren alfabe değişikliği tartışmaları gündeme geldi. Kimi aydınlar Osmanlı alfabesinin yenilenmesini savunurken, kimileri de Latin harflerinin kabul edilmesini önerdi. Latin harflerine geçiş fikri, özellikle Batı kültürüne yönelme ve Avrupa ile bütünleşme düşüncelerine dayanıyordu.İkinci Meşrutiyet döneminde, İttihat ve Terakki Cemiyeti çevresinde Arap alfabesinin İslam kültürüyle özdeşleştiği, bu nedenle Türk kimliğinin laik temeller üzerinde tanımlanması gerektiği görüşü öne çıktı.Mustafa Kemal Atatürk, alfabe değişikliği fikriyle ilk kez 1905-1907 yılları arasında Suriye'de görevliyken ilgilenmeye başladı. 1922 yılında Halide Edib Adıvar'la yaptığı görüşmede bu konuda ciddi adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Aynı yıl Hüseyin Cahit'in “Neden Latin harflerini kabul etmiyoruz?” sorusuna “Henüz zamanı değil” yanıtını verdi.1928 yılında süreç resmî olarak hız kazandı. 28 Mayıs 1928'de TBMM, uluslararası rakamların kullanılmasına ilişkin yasayı kabul etti ve alfabe reformu için bir komisyon kuruldu. Komisyon, değişimin 5 ila 15 yıl sürebileceğini öngörse de Atatürk'ün kararlılığı süreci hızlandırdı.Atatürk'ün “Bu ya üç ayda olur ya da hiç olmaz” sözleriyle vurguladığı kararlılığın ardından, yeni alfabe 9 Ağustos 1928'de Gülhane Parkı'nda halka tanıtıldı. Ağustos ve Eylül aylarında Atatürk, yeni harfleri halka bizzat öğretti. Ekim ayı içinde devlet görevlileri yeni harfler konusunda sınavdan geçirildi.Ve nihayet 1 Kasım 1928 tarihinde, Yeni Türk Alfabesi Kanunu kabul edilerek Harf Devrimi resmen yürürlüğe girdi. Bu devrim, sadece bir yazı değişikliği değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal modernleşmenin simgesi oldu.