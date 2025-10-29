Muş’ta yıldırım faciası! 34 yaşındaki çoban hayatını kaybetti!

Muş'un Güzeltepe Mahallesi'nde koyun otlatan 34 yaşındaki Ömer Aktaş’a sağanak yağış sırasında yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Aktaş hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Muş merkeze bağlı Güzeltepe Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyun otlatan Ömer Aktaş'a (34), sağanak yağış sırasında yıldırım isabet etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Aktaş, sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.