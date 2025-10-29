İsrail basınında Altay paniği! 'Türkler tehlikeli bir tank üretiyor'

Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi.Altay tankı İsrail basınının da yakın takibinde. Maariv Gazetesi, 'En büyük güçlere katılıyor: Türkiye tehlikeli bir tank üretiyor' başlıklı dikkat çeken haberinde, 20 yılı aşkın bir araştırma ve geliştirme projesinin ardından, Türk ordusunun yerli üretim ana muharebe tanklarına kavuştuğu bildirildi.İsrailli gazete, Altay tankının hem sahada önemli bir araç hem de endüstriyel bağımsızlık sembolü olduğunu, Türkiye'nin bağımsız savunma sanayisini temsil ettiğini belirtti.Türkiye, Altay modeli ana muharebe tanklarının ilk partisinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatına hazırlanıyor. Habere göre bu teslimat, ülkenin uzun vadeli hedefi olan savunma sanayi bağımsızlığı yolundaki önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor.Maariv, Altay tankının özelliklerine haberinde geniş yer verdi. Haberde, 'BMC tarafından Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen Altay Projesi, 20 yılı aşkın süren araştırma, geliştirme, test ve sanayi iş birliğini kapsıyor. Altay, Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı olup, TSK envanterindeki M48 ve M60 serilerinin yerini alacak.' ifadeleri kullanıldı.İsrailli gazete Altay hakkında ek olarak şunları söyledi: 'Altay, üçüncü nesil ve üzeri bir tank olup, 65 ton ağırlığında ve 120 mm çapında L/55 düz namlulu top ile donatılmıştır. Bu top, NATO standartlarına ve yerli mühimmatlara uygundur ve TANOK lazer güdümlü füze de kullanabilmektedir.'Habere göre, Altay Projesi, sahadaki rolünün ötesinde stratejik bir öneme de sahip. Türkiye'nin savunma sanayisinin olgunluğunu ve yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltma kararlılığını temsil ediyor.Maariv, Altay tankının önemine ilişkin, 'Altay hem sahada bir varlık hem de endüstriyel bağımsızlığın bir simgesi, neredeyse 20 yıl gibi kısa bir sürede bağımsızlığa ulaşan bir savunma sanayi ürünü.' ifadelerini kullandı.İsrailli gazete, Altay tankının aktif hizmete girmesiyle Türkiye'nin, temelinden ana muharebe tanklarını küresel ölçekte tasarlayıp üretebilen seçkin ülkeler arasına katıldığını belirtti. Maariv'e göre bu ülkeler arasında ABD, Almanya, Fransa, Güney Kore ve Japonya bulunuyor.