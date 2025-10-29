Hastalıklı maymunlar firarda! Vatandaşlara 'sakın yaklaşmayın' uyarısı!

Laboratuvar deneylerinde kullanılan ve çeşitli hastalıklar taşıyan maymunlar ABD'nin Mississippi eyaletinde firar etti. Tulane Üniversitesi'ne ait 'Rhesus' türü maymunları taşıyan kamyon otoyolda devrildi.Şerif Randy Johnson'ın açıklamasına göre, Florida'daki bir araştırma merkezine götürülen 21 maymundan bazıları kafeslerinden kaçarak çevreye yayıldı.The Guardian'ın haberine göre, kazanın ardından maymunların çoğu yakalandı fakat en az bir tanesi henüz bulunamadı. Şerif Johnson, 'Bu maymunlara yaklaşmayın ya da dokunmaya çalışmayın. Agresif olabilirler ve Hepatit C, herpes ve COVID gibi hastalıkları taşıyorlar' uyarısında bulundu.Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle beş maymunun 'etkisiz hale getirildiğini' açıkladı. Tulane Üniversitesi'nden özel ekipler, kalan maymunları yakalamak ve çevre temizliği çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gönderildi.