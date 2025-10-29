Gazze'de yeni katliam! Netanyahu emri verdi: ateşkes hiçe sayıldı

İşgalci İsrail ordusu, dün ateşkesi yeniden ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi.İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda saldırı kararı aldığı aktarıldı.Açıklamada, 'Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi.' ifadelerine yer verildi.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Hamas'ı ağır bedel ödemekle tehdit etti.İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Katz adına yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze'de İsrail askerlerine saldırı düzenlediği iddia edildi.Katz, Hamas'ın kırmızı çizgiyi aştığını ileri sürerek İsrail ordusunun 'büyük bir güçle karşılık vereceği' tehdidinde bulundu.Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail'in, hava saldırılarında, 'sarı hat' olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını belirtti.Kaynaklar, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda 24'ü çocuk 91 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları saldırılara yanıt olarak İsrail'e verilmesi planlanan esir cenazesinin teslimini askıya aldığını duyurdu.İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir tünelde İsrailli bir esirin cesedinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırı düzenlemesi nedeniyle bugün yapılması planlanan teslimatın ertelendiği aktarıldı.Açıklamada, İsrail'in neden olacağı bir tırmanışın, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması ve çıkarılması operasyonlarını engelleyeceği ve teslimin gecikeceği vurgulandı.Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada ise, hareketin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduğu belirtildi.Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılmasıyla ilgili olaya ilişkin açıklamada, 'Hamas, Refah'taki silahlı saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını doğrulamakta ve ateşkes anlaşmasına bağlılığını yinelemektedir.' ifadesi kullanıldı.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği cani saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın gözetiminde Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu aktarıldı.Gazze'de İsrail'in ölüm ve yaralanmalara yol açan saldırılarının Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmaya devam etmesi gibi bir dizi ihlalin devamı olduğuna dikkati çekildi.İsrail'in bu şekilde ateşkes anlaşması şartlarını ihlal etme ve anlaşmayı başarısızlığa uğratma girişimlerinde ısrar ettiği kaydedildi.Ateşkes anlaşmasına arabulucu ve garantör ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan vahşi saldırıları ile ateşkes anlaşmasını ciddi bir şekilde ihlal etmeyi durdurması ve anlaşmanın tüm şartlarına uyması için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.Uluslararası haber ajansı Associated Press'e konuşan kimliğinin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkiliye göre, İsrail saldırıları başlatmadan önce Washington'u bilgilendirdi.İsrail basını da İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kontrol ettiği bölgeyi genişletme kararı aldığını, bu kararı ABD ile görüştüğünü ifade etti.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarının ardından açıklama yaptı.Vance, Cumhuriyetçi senatörlerle Kongre'de yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Başkan Yardımcısı, İsrail'in Gazze'ye yönelik 'şiddetli saldırılar' düzenleyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin temkinli konuştu.Vance, Hamas ile İsrail'in karşılıklı olarak birbirlerini 'ateşkesi ihlal etmekle suçladığına' işaret ederek, 'Ateşkes devam ediyor. Bu, orada bazı çatışmaların olmayacağı anlamına gelmez.' dedi.Öte yandan, Japonya seyahatini tamamlayarak Güney Kore'ye giden ABD Başkanı Donald Trump da İsrail'in ateşkes ihlaline ilişkin uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.Trump, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıların hatırlatılması üzerine, bir İsrail askerinin öldürüldüğünü iddia ederek, 'İsrail'in yanıt vermesi gerekiyordu' dedi. 'Bu durum ateşkesi tehlikeye atıyor mu' sorusuna da yanıt veren Trump, 'Hayır, hiçbir şey (ateşkesi) tehlikeye atmayacak.' ifadelerini kullandı.Öldürülen İsrail askerine ne olduğunun kesin olarak bilinmediğini vurgulayan Trump, 'Ama bunun keskin nişancı ateşi olduğunu ve bir misilleme olduğunu söylüyorlar' dedi.Trump, 'Hamas içinde barışı baltalamaya çalışan unsurlar olabilir mi?' sorusuna da, 'Hamas'a liderlik eden kişilerle görüştük. Benim görüşüme göre, onlarla ilgilenen uzmanlara dayanarak, insanların öldürüldüğünü gördüklerinde mutsuz oluyorlar.' yanıtını verdi.