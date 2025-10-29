Gaziantep’te park halindeki otomobilde mutfak tüpü patladı: 1 kişi yaralandı!

Gaziantep'te meydana gelen olayda, park halindeki otomobilin içerisinde bulunan mutfak tüpü bilinmeyen bir nedenle patladı. Araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Onatkutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki Ökkeş Ş.'ye ait otomobilin içinde bulunan mutfak tüpü bilinmeyen bir nedenle aniden patladı.Patlama sırasında araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.