Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye’den Guterres’e Atatürk Barış Ödülü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültür ve Sanat Büyük Ödülllerine layık görülen isimleri de açıkladı.Atatürk Uluslararası Barış Ödülünü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verileceğini açıklayan Başkan Erdoğan, 'Atatürk Uluslararası Barış Ödülümüzü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e takdim edeceğiz' ifadelerine yer verdi.İŞTE KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, 'Bilim ve Kültür' dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'ün, 'Resim' dalında Yalçın Gökçebağ'ın, 'Müzik' dalında besteci Yalçın Tura'nın, 'Anadolu Arkeolojisi' dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık'ın, 'Fotoğraf' dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın ödüle değer görüldüğünü bildirdi. Başkan Erdoğan, ayrıca, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün ise bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verileceğini kaydetti.