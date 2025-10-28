X kullanıcılarına kritik uyarı! 'Bunu yapmayanın hesabı kilitlenecek'

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, geçtiğimiz yıllarda 'twitter.com' olan eski alan adını 'x.com' olarak değiştirmişti. Şirket artık 'twitter.com'un son izlerini de silmeye hazırlanıyor.X'in resmi @Safety hesabı tarafından yapılan uyarıya göre, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) için fiziksel güvenlik anahtarı veya parola anahtarı (passkey) kullanan kullanıcıların, kimlik doğrulama yöntemlerini yeniden kaydetmeleri gerekiyor.Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu giriş yöntemlerinin 10 Kasım'a kadar güncellenmemesi durumunda, ilgili hesapların güncelleme tamamlanana kadar kilitleneceği belirtildi. Ayrıca terkedilmiş hesapların ise satılabileceği ihtimaline dikkat çekildi.Hesaplarına anahtar tanımlı olan aktif kullanıcılar bir süredir yaklaşan değişiklikle ilgili bildirimler alıyordu. X Güvenlik ekibinin sürece açıklık getiren paylaşımında, yapılan değişikliğin herhangi bir güvenlik endişesiyle ilgili olmadığı vurgulandı.Değişikliğin yalnızca Yubikey ve parola anahtarlarını (passkeys) etkilediği, diğer 2FA yöntemleri (doğrulayıcı uygulamalar gibi) üzerinde bir etkisi olmadığı kaydedildi.Açıklamaya göre, 2FA yöntemi olarak kayıtlı güvenlik anahtarları şu anda twitter.com alan adıyla ilişkilendirilmiş durumda. Güvenlik anahtarının yeniden kaydedilmesi, anahtarları x.com ile ilişkilendirecek ve X, 'twitter.com' alan adını tamamen kullanımdan kaldırmış olacak.Donanım anahtarları ve parola anahtarları gibi kimlik doğrulama yöntemleri, oltalama (phishing) saldırılarına karşı koruma sağlamaları nedeniyle güncellenmesi gerekiyor.X'in resmi olarak bir yıldan uzun süre önce alan adını değiştirmesine ve ikonik mavi kuş logosunu kullanmayı bırakmasına rağmen, güvenlik ve parola anahtarları eski alan adında kalan son birkaç kalıntı arasında yer alıyor.