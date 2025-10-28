İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinli 273 gazeteci anısına fidan dikildi

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) ve Sincan Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen fidan dikim törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan, Filistinli Basın Mensupları Derneği temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden basın emekçilerinin rakamlardan ibaret olmadığını belirterek, 'Yaralanmalarına, ailelerini kaybetmelerine rağmen görevlerine devam ettiler. Kameraman Hasan Hamad'ın naaşı parçalandığı için ancak basın yeleği ve saçlarından tanınarak teşhis edildi. Hamad gibi her gazeteci gerçeği aktarmak için canlarını ortaya koydular. İsrail bu onurlu sesi susturmak istedi. Televizyon kanallarını, matbaaları hedef aldı. Çünkü zalimler bilir ki hakikat en ölümcül silahtır. Ama onlar, her biri bir fidan gibi toprağa düşse de yeniden yeşeren bir gerçeğin temsilcileri oldular. Bu nedenle bugün burada diktiğimiz her ağaç, doğaya, adalete, özgürlüğe nefes olacak' dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yeşil Vatan Seferberliği'ni ilan ettiğini anımsatan Acar, 'Tarım ve Orman Bakanlığımız bu seferberliği yürütüyor. Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidanı, tohumu toprakla buluşturduk. Şimdi de bir yıl boyunca 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturma hedefimiz var. AK Parti teşkilatlarımızın her bir üyesi fidan sahiplenecek önümüzdeki günlerde. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde de fidanları dikmek için alanlarda olacağız. İşte bugün bu seferberliğin ruhunu, Filistin ve basın özgürlüğü için yaşatıyoruz. Nasıl ki küçücük bir tohum zamanla güçlü bir çınara dönüşüyor, Filistin de bir gün özgürlük ağacının gölgesinde yeniden nefes alacak' ifadelerini kullandı.'FİLİSTİN DAVASININ UNUTULMAMASINA VESİLE OLACAK'TÜBAF Başkanı Sinan Burhan, İsrail'in gazetecileri öncelikle hedef aldığını vurgulayarak, 'Çünkü gazeteciler dünyaya bu zulmü, bu katliamı duyuruyor. Önce gazetecileri öldürerek Filistin'de, Gazze'de, Batı Şeria'daki soykırımı örtmek istiyor. Bizler, Türkiye Basın Federasyonu olarak diyoruz ki; 'Siz buradaki gazetecileri öldürebilirsiniz ancak bizler onların yerine nöbet tutuyoruz.' İşte burada bu fidanlığı dikiyoruz. Buraya çok sayıda gazeteci arkadaşımız geldi, ağaç dikecekler. Bu ağaçlar neye vesile olacak? Filistin davasının unutulmamasına vesile olacak. Her bir gazeteci arkadaşımızın burada bir ağacı olacak' diye konuştu.Filistinli gazeteci Zahir Elbek ise İsrail'e seslenerek, 'Siz başaramadınız. O kadar gazeteciyi katlettiniz ama şehitlerimiz ölmedi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hiçbir savaşta o kadar şehit olmamış, o kadar gazeteci katledilmemiş 2 sene içerisinde. Şehitlerimiz bir istatistik değil. Her şehidimizin güzel bir yüzü var, her şehidimizin hikayesi, hayalleri var. Onlar özgür Filistin'e kavuşmak için şehit oldular. Üzülüyoruz ama aynı zamanda gurur duyuyoruz' diye konuştu.Konuşmaların ardından farklı kurumlarda görev yapan basın mensupları, İsrail tarafından öldürülen Filistinli 263 gazeteci anısına fidan dikti.Filistinli Gazeteciler Fidanlığı adıyla oluşturulan alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına da birer fidan dikildi. Alanın girişine öldürülen Filistinli gazeteciler ile fidanlığın oluşumunda emeği geçen basın mensuplarının isimleri yer alan tabela asıldı.