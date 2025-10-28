Doğum izinlerinde yeni dönem! 16 haftalık süre uzatılıyor

Bilindiği üzere kadın çalışanlar, doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin hakkına sahip.Ayrıca annelere, bebekleri 1 yaşına gelene kadar her gün 1,5 saat süt izni veriliyor.Doğum izinlerinin uzatılması gündeme alındı. Hükümet, 'Aile Yılı' kapsamında yeni bir yasal düzenleme için harekete geçti.Bu sürenin 4 hafta daha uzatılması yönünde çalışmalar yapılıyor. Böylece toplam analık izni 20 haftaya yükseliyor.Çalışanlar anneler de memur anneler gibi ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda ise 1.5 saat süt izni kullanabilecek.Babalar için uygulanan doğum sonrası izin özel sektörde de kamuda da 5 gün. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu sürenin 10 güne çıkartılması planlanıyor.Anne ve babalar da doğum sonrası 8 haftalık iznin az olduğunu vurgulayıp yeterli olmadığını dile getirdi.Hükümetin yeni düzenlemeyle ilgili çalışmalar devam ediyor.