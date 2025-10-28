Doğum izinlerinde yeni dönem! 16 haftalık süre uzatılıyor
Doğum izinlerinde yeni dönem kapıda. Hükümet, "Aile Yılı" kapsamında yeni bir yasal düzenleme için harekete geçti.
Bilindiği üzere kadın çalışanlar, doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin hakkına sahip.
Ayrıca annelere, bebekleri 1 yaşına gelene kadar her gün 1,5 saat süt izni veriliyor.
ANNELERE 4 HAFTA EK İZİN
Doğum izinlerinin uzatılması gündeme alındı. Hükümet, 'Aile Yılı' kapsamında yeni bir yasal düzenleme için harekete geçti.
Bu sürenin 4 hafta daha uzatılması yönünde çalışmalar yapılıyor. Böylece toplam analık izni 20 haftaya yükseliyor.
Çalışanlar anneler de memur anneler gibi ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda ise 1.5 saat süt izni kullanabilecek.
DÜZENLEME BABALAR İÇİN DE GEÇERLİ
Babalar için uygulanan doğum sonrası izin özel sektörde de kamuda da 5 gün. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu sürenin 10 güne çıkartılması planlanıyor.
Anne ve babalar da doğum sonrası 8 haftalık iznin az olduğunu vurgulayıp yeterli olmadığını dile getirdi.
Hükümetin yeni düzenlemeyle ilgili çalışmalar devam ediyor.