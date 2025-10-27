Bay Kemal'in Siyasi Hayatı Bitti!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay tartışmaları ve yeni parti iddiaları yeniden gündemde. Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultay'ın “şaibeli” olduğu iddiasıyla açılan dava, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.Altıncı celsesi görülen davada mahkeme, “konusuz kalma” gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından açılan dava ise “aktif husumet yokluğu” gerekçesiyle reddedildi.Kurultay davasının reddedilmesinin ardından siyaset kulislerinde, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir parti kuracağı yönünde iddialar gündeme geldi.Kılıçdaroğlu, bu iddialara Nefes yazarı Aytunç Erkin aracılığıyla yanıt verdi ve söylentileri kesin bir dille yalanladı:“Tümüyle palavra.”Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden eski CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, yeni parti iddialarını reddederek şu ifadeleri kullandı:“Partiyi bırakır mıyız? Tam tersine, her zamankinden fazla sahip çıkmak gerekiyor. Hem içeriden hem dışarıdan yaşanan sıkıntıları görüyoruz. Şimdi partiye daha çok sahip çıkma zamanı.”Kuşoğlu ayrıca, mahkeme “mutlak butlan” kararı verseydi Kılıçdaroğlu'nun yeniden görev üstlenebileceğini ancak şu an için aktif siyasete dönme planlarının olmadığını vurguladı:“Siyasete devam etme planımız yok. Kemal Bey'in de yok. Mutlak butlan söz konusu olsaydı bir dönem çalışma yapacaktı. Şimdi entelektüel çalışmalar sürecek.”Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun tartışmalara son vermek için neden net bir açıklama yapmadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:“Aslında söyledi ama saptırıldı. Mahkeme açıldığında ‘şaibe yoktur, partimizi yıpratmayın' dedi. CHP yönetiminin şaibeli isimlerden arınması gerekiyor. Daha makul bir Parti Meclisi oluşturulmalı.”Mahkemenin kararının ardından Kılıçdaroğlu, hem parti yönetimine geri dönme şansını yitirdi hem de süreç boyunca parti içindeki etkinliğini kaybetti.13 yıllık genel başkanlık görevine veda eden Kılıçdaroğlu, daha önce aktif siyasete devam edeceğini açıklamıştı. Ankara'da bir ofis tutan Kılıçdaroğlu, çalışma merkezini Mustafa Kemal Mahallesi'nde, 6'lı Masa ortaklarının genel merkezlerinin bulunduğu bölgede konumlandırmıştı.