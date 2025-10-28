  • USD: 41,87 - 41,95
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ekleme: 28.10.2025 - 09:19 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:19 / Editör: Fehmi Öztürk
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturmanın düğmesine basıldı.

13 GÖZALTI KARARI

Yürütülen soruşturma kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin, 28 Ekim tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan, şüphelilerin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.