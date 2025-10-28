Aksaray’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk tartıştığı genci bıçakladı!

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5082 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.K. (16) ile Ömer İ. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken 16 yaşındaki çocuk belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak Ömer İ. isimli genci sırtından bıçakladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan çocuğun yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.