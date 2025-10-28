AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in saldırısına tepki: Herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir

Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdi. Şifa Hastanesi yakınlarının hedef alındığı saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: SOYKIRIM SALDIRISIAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılara tepki gösterdi.Çelik, İsrail'in saldırısının barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:"İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır."İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: İSRAİL SOYKIRIMI DEVAM ETTİRME NİYETİNDECumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik sözde kararı ve hemen ardından Gazze'ye gerçekleştirilen son saldırı, İsrail yönetiminin barış gibi bir gündeminin olmadığını, aksine işgali ve soykırımı devam ettirme niyetinde olduğunu göstermektedir. Bu son saldırı İsrail'in bölgesel barış ve huzura bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası toplum İsrail'in uyguladığı soykırım politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemelidir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; mazlumun yanında, adaletin ve insanlığın sesi olarak Filistin davasını savunmaya, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL ATEŞKESİ AÇIKÇA İHLAL ETMEKTEDİRDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir.Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz.Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz.İsrail'e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir."