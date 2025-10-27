AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:İHALEYE KARŞILIK, 1 MİLYON DOLAR RÜŞVET İDDİASI!“Öncelikle olarak bu 1 milyon doların verildiğinin bir ispatı lazım. Yani bununla alakalı da sanıyorum, Aziz İhsan Aktaş o dönem paraları hangi bankadan kimlerin çektiğini zannediyorum 300 bin dolar, 300 bin dolar ve 400 bin dolar olacak şekilde üç parça halinde çekildiğini, günü ve saatine kadar vermiş. Ve bu parayı alan kişinin de Burhanettin Bulut'un adamı olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz, CHP genel başkan yardımcısı. Bu sürecin içerisinde şunları çok görmeye başladık, Artık meclis üyesinden milletvekiline, belediye başkanından genel başkan yardımcısına, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili nereye dokunulsa bir rüşvet iddiası, bir rüşvet skandalıyla karşı karşıya geliyoruz.”“Aslında temel olarak rüşvet alan adam veya bu tip işlere bulaşan adam, hırsızdır. Çünkü milletin parasını çalıyor demektir. Eğer bu işlerle alakalı kim varsa, bu kişilerin mutlaka bu konudan dolayı ceza almaları lazım.”“Kendi evlerinin önüne 156 milyon TL'ye bir yeri kamulaştırıyorlar. Evlerinin görüntüsü kapanmasın diye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani bu milletin parasını, siz keyfi olarak harcayabilir misiniz? Harcıyorlar... İşte görüyorsunuz bugün, yine bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlığı ile ilgili, aldıkları ruhsatlarla ilgili ne kadar büyük, her yerden para aldıkları noktasında iddialar ortada. Ya şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, baklava kutularının içerisinden para çıkarken, Özgür Özel, bu vatandaşın gözüne bakıp ne dedi? ‘Polis çalıştırmış bunları' dedi. ‘35 saatlik kayıt izledim' dedi.. Ama iki tane yapmış olduğu mitingin arasında 35 saat yoktu. Ya yalanın da böylesi. Bunu yaptı. Peki şimdi burada şunu sormak lazım. Bir insan baklava kutusunda parayı gördüğü halde, bunu nasıl polisinin yaptırdığını söyleyebilir? Ya üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Bir kitle var ki CHP'de bunu inanıyor.”“CHP'NİN HER YERİNDE RÜŞVET VAR”“Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yerinde rüşvet var. Bazı şeyler var ki paranın fiziki olarak verildiğini şuan görmediğimiz için bir şey diyemiyoruz ama yüzde yüz vurgun olduğuna inanıyoruz. Nedir bu? Ebru Gündeş'in 5 milyon TL alıp, konserin 69 milyon TL'ye yapılmış olması. Bu da çok bariz olaylardan bir tanesi. Ya da 140 milyon adet karton bardakların nerede olduğu, 45 milyon adet tabutun nerede olduğu... Şimdi bu soruları sorduğumuz zaman, ‘Devlet, bize komple kurdu.' diyorlar. Veya Mansur Bey'e soruyorlar, ‘Gökçek ailesi yargılanmalı.' diyor. Ne alakası olduğunu anlayamıyorum. Bu durumlarla ilgili gittik, yargıya başvurduk. CHP içerisindeki kendi mensupları da yine gittiler yargıya başvurdular. Mesela işte en son meselelerden bir tanesi. Bu CHP'li, özellikle delegelere para verilmesi noktasında ben hâlâ mahkeme ile aynı kararda değilim. Ama mahkeme bir karar verdi. Mahkemenin verdiği karara saygı duymak zorundayız.”“Şimdi bunların lehine karar çıktı ya. Yargı yargı. Ama rüşvetle ilgili bir karar çıkarsa, siyasi bir komple. Ya bana bunu biri izah etsin. Sizin lehinize çıkınca yargı iyi de aleyhinize çıkınca kötü mü olacak? Bu konuyla ilgili maalesef Cumhuriyet Halk Partisi, hep kendi yönüne bakarak bir açıklama yönünde.”