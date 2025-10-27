  • USD: 41,87 - 41,95
Yüksek ses alarmı! Ankara Valiliği uyardı

SOLOTÜRK 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırlanıyor. Bu kapsamda Ankara Valiliği uçuşlar sırasında oluşabilecek yüksek sese karşı şehri uyardı.

Ekleme: 27.10.2025 - 10:07 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:15 / Editör: Fehmi Öztürk
Ankara Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na SOLOTÜRK'ün hazırlık için yapacağı uçuşlar sırasında oluşabilecek yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.

GÖSTERİ UÇUŞU
Valilikten yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK'ün Ankara'da 26-29 Ekim'de keşif, prova ve gösteri uçuşları gerçekleştireceği belirtildi.

Bugün "çevre tanıma" ve "prova" uçuşları ile 29 Ekim'de "kortej selamlama" ve "gösteri" uçuşlarının yapılacağı aktarılan açıklamada, Ankaralılar, şehir merkezi üzerindeki planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sesten tedirginlik duymamaları konusunda uyarıldı.