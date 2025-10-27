Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş! Barış gücünde Türkiye detayı

ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya gittiği sırada yakıt ikmali için Katar'a iniş yaptı. ABD Başkanı burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşme gerçekleştirdi.Görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, 'Orta Doğu'da harika bir barışımız var ve Al Sani de bunun kalıcı olacağını düşünüyor. Hiç böyle bir şey görmemiş ve benim de bu konuda çaba göstermemden çok memnun oldu. O da bize yardım etti. Çok yardım aldık, 59 ülke bize yardım etti. Barış için birçok ülkenin imzasını aldık, bu kalıcı bir barış olmalı' dedi.Trump basın mensuplarının 'Bu sefer farklı olan ne?' sorusuna, 'Herkes hemfikir. Bir yıl önce bu çok zor olurdu. Şimdi önemli olan şeyin İran'ın nükleer kapasitesini devre dışı bırakmış olmamız olduğunu düşünüyorum. O zaman yapmasaydık, bir ya da iki içinde yapardık. Bu Orta Doğu'da büyük fark oluşturdu. Bu, anlaşmayı mümkün kıldı' cevabını verdi.Trump, ABD ve Katar arasındaki güvenlik görüşmeleri ile bölgede görev yapması beklenen barış gücüne ilişkin de konuştu. ABD Başkanı, 'Evet, bunun hakkında konuştuk. Geniş bir bölgeyi kapsıyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor, her şey pürüzsüz. ABD'nin müdahale etmesine gerek yok. Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar. Türkiye'de bu sürece dahil.' açıklamasını yaptı.Trump, bölgedeki barış gücünün ne zaman göreve başlayacağına ilişkin soruları da yanıtladı. ABD Başkanı, 'En yakın zamanda. Size detay veremem, şu an çalışmalar sürüyor. Hatta şu an liderler seçiliyor. Orta Doğu'da barış olacak, gerçek barış budur. Böyle bir şey uzun zamandır yaşanmadı' ifadelerini kullandı.Trump'ın 'Türkiye sürece dahil' açıklaması, İsrail'de adeta soğuk duş etkisi yarattı. Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesinde, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes planı çerçevesinde Gazze Şeridi'ne uluslararası güçlerin konuşlandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Netanyahu, Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak uluslararası güçlerin hangi ülkelerden oluşacağına kendilerinin karar vereceğini, ABD yönetiminin de bunu kabul edeceğini iddia etti.ABD'nin Gazze'deki ateşkesi 'dayattığı' haberleri ve işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak tasarısına doğrudan karşı çıkması üzerine Washington'un İsrail'i yönettiğine ilişkin ortaya çıkan söylemleri 'gülünç' bulduğunu belirten Netanyahu, 'İsrail bağımsız bir devlettir. Kendimizi kendi başımıza savunacağız ve kendi kaderimizi kendimiz belirlemeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.