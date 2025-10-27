O saç teli Narin Güran cinayetini aydınlatacak mı? Nevzat Bahtiyar’ın avukatından çarpıcı hamle!

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Eğertutmaz Deresi'ne çuval içerisinde gömülmüş halde bulunan Narin'in cinayetini aydınlatmak için derinlemesine bir soruşturma başlatıldı.Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklandı. Ardından anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine yollandı. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada, şüphelilere ceza yağdı.Davada ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran müebbet hapis cezası, Narin'in cesedini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Kısa süre önce Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığından çekildiğini açıklayan Ali Eryılmaz'ın hamlesi ise herkesi şoka uğrattı.Öyle ki Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruyu sosyal medya hesabından duyuran Av. Eryılmaz, 'Narin'in avuç içinden ve elbiselerinden çıkan saç telleri hakkında, anne soyundan akrabalarının tespit edilerek, bu kişilerden alınacak saç ve kıl örnekleri üzerinde, fiziksel ve nicel inceleme yapılarak, çocuğu kasten öldürme suçundan ve iştirakten tespit edilen kişiler hakkında kamu davası açılmasını talep ediyoruz' ifadelerini kullandı.Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresine gömdüğünü söyleyen sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede şu ifadeleri kullandı: 'Kamuoyunda Narin Davası olarak bilinen davada, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun 02.12.2024 tarihli 7855 numaralı raporunda, Narin'in avuç içinden ve cansız bedeni üzerinde bulunan Maktulün avuç içinden, 29 cm uzunluğunda kahve rengi kıl, siyah şort üzerinden 29 cm kahverengi kıl, atleti üzerinden de 16 cm ve 11 cm uzunluklarında saç kılları kökleri incelemeye yeterli olmadığı ancak mitokondrial DNA incelemesinde anne soyundan birilerine ait olduğu tespit edilmiştir.Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2024/396 E sayılı dosyasında saç tellerine ilişkin fiziksel ve nicel inceleme yapmanın mümkün olduğunu ve bu hususta kovuşturmanın genişletilmesini talep etmiş olsak da bu husus kabul görmemiştir. Çünkü bu husus ayrı bir soruşturmayı gerektirmekteydi. Ancak, söz konusu saç tellerinin, Yüksel Güran ve Narin'in anne soyundan gelen akrabalarından alınacak saç ömekleri ile fiziksel ve nicel karşılaştırıldığında cinayete iştirak edenlerden ya da bizzat katilin kendisine ulaşma imkanı vardır. Narin Davası soruşturması sırasında bu hususta savcılıkça bir inceleme yapılmamıştır.'Dilekçede yeni soruşturma istenirken, 'Ancak cinayetin açıklığa kavuşması ve cinayete iştirak eden diğer kişilerin tespiti açısından bu hususta yeni bir soruşturma açılarak gerekli adli tıp incelemesinin fiziksel ve nicel açıdan yapılması gerekmektedir. Maktul Narin'in saç tellerinin siyah olduğu yine Adli Tip raporunda sabittir. Bu nedenle, maktulun avuç içinden ve bedenin elde edilen saç tellerinin kendisine ait olması mümkün değildir. Kaldı ki Adli Tıp Raporu bu saç tellerinin maktulün anne soyundan birilerine ait olduğunu ortaya koymaktadır. İzah ettiğim ve resen dikkate alınacak diğer yasal nedenlerle, maktul Narin'in anne soyundan akrabalarının tespiti ile, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılması bunlardan alınacak saç ve kıl örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek fiziksel ve nicel inceleme yaptırılması, çıkacak sonuca göre ilgili ya da ilgililer hakkında Çocuğu Öldürme Suçundan ve İştirakten kamu davası açılması ve bu kişilerin tutuklanması vekaleten arz ve talep olunur.'