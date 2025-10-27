Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! 20 şüpheli gözaltında
Konya merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasından 20 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 25 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugün Konya merkezli Ankara, Kırıkkale, İzmir, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Karaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüphelilerden 20 kişi gözaltına alındı.
