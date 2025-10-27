Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

Dünyanın en popüler sosyal ağları arasında yer alan Instagram, kullanıcı deneyimini geliştirmek için Reels üzerinde önemli bir adım attı. Platform, artık kullanıcıların daha önce izledikleri Reels videolarını kolayca bulabilmesini sağlayan 'İzleme Geçmişi' (Watch History) özelliğini duyurdu.Instagram Başkanı Adam Mosseri, özelliği tanıtırken, 'Daha önce izlediğiniz bir Reels videosunu bulmakta zorlandınız mı? Artık Profil > Ayarlar > Hareketler (Your Activity) yolunu izleyerek tüm izlediğiniz videolara kolayca ulaşabilirsiniz' ifadelerini kullandı.Yeni özellikle birlikte, kullanıcılar kaydedemediği veya unuttuğu videolara hızla erişebilecek. Özellik, videoları kronolojik veya ters kronolojik sırayla görme, paylaşılan kişiye göre filtreleme ve belirli bir tarih aralığında sıralama gibi seçenekler sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, izleme geçmişlerinden istedikleri videoları silebiliyor.Önceden kaybolan Reels videolarını bulmak isteyen kullanıcılar, verilerini indirip içinden geçmişe bakmak gibi karmaşık yöntemler kullanmak zorunda kalıyordu. Yeni özellik, bu süreci oldukça kolaylaştırıyor.Rakibi TikTok ise benzer bir özelliği birkaç yıldır sunuyor; ancak Instagram, sunduğu filtreleme ve sıralama seçenekleriyle kullanıcıya daha fazla kontrol imkânı sağlıyor.