Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul’a suyu biz getirdik, yine yaparız”

Körfez turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, CHP'li belediyelerin yönettiği kentlerde yaşanan su sıkıntılarıyla ilgili bir soru yöneltildi. Erdoğan, kuraklığın doğal bir gerçek olduğunu ancak buna karşı tedbir almamanın bir yönetim zafiyeti anlamına geldiğini belirtti.“İstanbul'a Melen'den su aktardık. Bununla kalmadık, Anadolu yakasından Avrupa yakasına denizin altından borularla su naklettik. Bunları yapan iradeyiz biz. Yani tribünden futbol maçı seyretmiyoruz. Gereken neyse bunu yapıyoruz, yine yaparız, yine yapacağız.”Bugün başta Ankara ve İzmir olmak üzere CHP'li belediyelerin yönettiği birçok kent susuzlukla mücadele ederken, Erdoğan'ın işaret ettiği Büyük Melen Projesi sayesinde İstanbul ciddi bir su sıkıntısı yaşamıyor.Bu tarihi projenin temelleri, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneme dayanıyor. 1994 öncesinde suyu 5–10 günde bir akan, altyapısı çökme noktasına gelen İstanbul, Erdoğan'ın göreve gelmesiyle büyük bir dönüşüm sürecine girdi. Altyapı yatırımları hız kazandı, su sorununa çözüm için Büyük Melen Projesi'nin master planı bu dönemde hazırlandı.2005'te su ihtiyacının azalması nedeniyle rafa kaldırılan proje, 2007'deki büyük kuraklık tehdidi sonrası “Şafak Harekâtı” adı verilen seferberlikle yeniden devreye alındı. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, dönemin Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun katkılarıyla tamamlanan proje, bugün İstanbul'un en büyük “su sigortası” olarak öne çıkıyor.Yaklaşık 18 yıl önce hayata geçirilen proje sayesinde, İstanbul Boğazı'nın altından geçen 4 metre çapında ve 5 bin 551 metre uzunluğundaki dev tünel, Anadolu yakasından Avrupa yakasına su taşıyor. Deniz seviyesinin 135 metre altından geçen bu tünel, İstanbul'a günde 3 milyon metreküp su sağlıyor.2023 verilerine göre, İstanbul'a verilen toplam suyun yüzde 53'ü —yaklaşık 590 milyon metreküpü— doğrudan Melen'den geldi.Buna rağmen, mevcut İBB yönetimi döneminde İstanbul'a yeni bir su kaynağı kazandırılmaması da dikkat çekiyor.