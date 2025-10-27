AFAD açıkladı! Balıkesir'de korkutan deprem: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi.Yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 6 OLARAK AÇIKLADIBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 6.0 olarak açıkladı.Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 11.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.'SAHA TARAMALARI DERHAL BAŞLADI'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.' ifadelerini kulandı.4.2 ŞİDDETİNDE DEPREMSındırgı'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.' ifadelerini kullandı.'İLÇEDE YIKILAN BİNALAR VAR'Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yaptığı açıklamada 'İlçede yıkılan binalar var' dedi.BAŞKAN ERDOĞAN: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETMEKTEYİZBaşkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun.' dedi.