Vatandaşın açıklaması sosyal medyayı salladı! 'Bu hayat pahalılığı beni açtı'

Sokak54'ün sokak röportajında konuşan bir vatandaş, artan fiyatlar nedeniyle başörtüsünü çıkardığını söyledi.“Bir eşya 300 milyon. Ben başı kapalı kadınım, kimliğimi göstereyim istersen ama tülbent almak istiyorum, 300 milyon veremiyorum. Ben de başımı açtım, onun için haksız mıyım şimdi?” diyen kadın, sözleriyle dikkat çekti.Muhabirin, “Yani şunu mu diyorsun teyze, bu hayat pahalılığı beni açtı?” sorusuna vatandaş “Evet bu hayat pahalılığı beni açtı, gerçekten açtı” yanıtını verdi.Kadın açıklamasında, “Daima eşarp takma derdin olmuyor. Türban takma derdin olmuyor. Aşırı pahalı. Biz ince bir penye alıyoruz, normal 300 milyon. Ama git başka kapalı penye al, 400 milyondan başlıyor, 600 milyona kadar çıkıyor” diyerek fiyat farkına tepki gösterdi.Ancak vatandaşın “hayat pahalılığı nedeniyle başını açtığını” söylemesi, toplumda tartışma konusu oldu.