MI6 bağlantısı belgelendi! Yerel seçime casusluk gölgesi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İngiliz istihbaratı MI6 ve CIA bağlantılı büyük bir casusluk şebekesini deşifre etti. 4 Temmuz 2025'te tutuklanan Hüseyin Gün'ün üvey oğlu Ü.D.A.'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, Gün'ün İngiltere ve ABD lehine ajanlık yaptığı, Türkiye'deki seçim süreçlerine müdahalede bulunduğu belirlendi.Gün'ün telefonunda yapılan incelemelerde İngiliz istihbaratçılarla yazışmalar, kriptolu haberleşme uygulamaları ve bakanlara ait gizli çekim fotoğraflar bulundu.İncelemelerde Gün'ün, İngiliz istihbaratında 11 yıl görev yapan Christopher Paul McGrath ile irtibatlı olduğu, 'Wikr' uygulaması üzerinden gizli mesajlaştıkları, bazı görüşmelerde Türkiye'deki siyasi isimlerin şifreli kodlarla anıldığı tespit edildi. Gün'ün telefonunda 'Bluestar81 Necati W Handle' notu bulundu; 'Bluestar81' rumuzunun İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'a ait olduğu belirlendi.Gün'ün 'Jupiter1881' koduyla Özkan'la yazıştığı, bu görüşmelerde İmamoğlu'nun seçim kampanyası, seçmen profilleri, dijital istihbarat toplama ve veri sızdırma konularının yer aldığı saptandı.MİT ve savcılık, İmamoğlu suç örgütünün İngiliz istihbaratı ile bağlantılı olduğunu, kampanya çalışmalarında istihbarat servisleriyle bilgi paylaşımı yapıldığını tespit etti. MASAK raporunda Gün'ün 85 milyon liralık şüpheli para trafiği saptandı. Gün'ün rehberinde MI6, CIA ve MOSSAD bağlantılı çok sayıda isim bulundu. İmamoğlu, Özkan ve Melih Geçek'in ifadeleri için cezaevinden savcılığa sevkleri yapılırken, Merdan Yanardağ casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturmada TELE1 kanalına TMSF kayyum olarak atandı.Hüseyin Gün'ün telefonunda yapılan incelemede, İngiltere Teknik İstihbarat Servisi (GCHQ) bünyesindeki unsurları koordine eden İngiliz Christopher Paul McGrath'la iletişimi tespit edildi.Merdan Yanardağ'ın, casusluk soruşturmasında adı geçen Hüseyin Gün ile 'çok sayıda irtibat ve yazışma' yürüttüğü, ayrıca Gün'ün FETÖ mensubu Mustafa Özcan ile yüz yüze görüşmelerine dair notlar bulunduğu iddia edildi.GÜN ile Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan arasında uygulama üzerinden 'dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70.000 gönüllünün acil aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olduğunu bu nedenle Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu' konularının konuşulduğu tespit edildi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 24 Ocak 2022'de Sarıyer'deki Balıkçı Kahraman restoranında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile gerçekleştirdiği akşam yemeği, yoğun kar yağışı sırasında İstanbul'da ulaşımın felç olduğu bir dönemde kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Yaklaşık üç saat süren o görüşme ile ilgili soruları yanıtsız bırakan İmamoğlu, gizli bir toplantı olmadığını belirtmekle yetinmiş ancak gizli olmadığını söylediği o buluşmayı görüntüleyenler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.