Foça'dan acı haber! Selde kaybolan 1 kişinin cansız bedeni bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde, selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber geldi. Yapılan açıklamada 70 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Ekleme: 25.10.2025 - 09:56 Güncelleme: 25.10.2025 - 10:01 / Editör: Fehmi Öztürk
İzmir'in Foça ilçesi sele kapıldı.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen yağmur, dün kıyı ilçelerinde etkisini gösterdi.

SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Özellikle Foça'da etkili olan sağanak sonrası caddeler adeta göle döndü...

Dereler taştı, evler su altında kaldı, çok sayıda araç sele kapılarak sürüklendi, sürücüler mahsur kaldı.

BİR VATANDAŞ SELA KAPILDI

Onlardan biri de Bülent Kaptanoğlu'ydu.

Ormanda mantar toplayan 70 yaşındaki Kaptanoğlu, otomobiliyle eve dönüyordu.

Kaptanoğlu, Bucak Deresi'nin üzerindeki köprüden geçmek isterken aracı çamura saplandı.

3 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aracı sel sularına kapılan 78 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'ndan aramaların 3'üncü gününde kötü haber geldi.

Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.