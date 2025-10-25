3 yıl sonra ilk adım! Doktorlar tanısını koydu

Hatay'ın Defne ilçesinde annesi Semra Özbay ile birlikte depremin zorlu sürecine direnen Barış Özbay'ın hikayesi, Türkiye'nin dikkatini çekmişti. Deprem sonrası üniversite eğitimini yarıda bırakarak yaşama hevesini kaybeden genç adam, yaklaşık üç yıl boyunca evden çıkmayarak tüm vaktini cep telefonu ve bilgisayarda geçiriyordu. Bu süre zarfında kişisel bakımlarını dahi ihmal eden Barış, adeta sanal bir dünyaya hapsolmuştu.Barış'ın durumunun kamuoyuna yansımasının ardından devlet kurumları ve yerel yönetimler harekete geçti. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez duş alan, tıraş olan ve evinden dışarıya adım atan Barış'ın bu önemli adımı, annesi Semra Özbay'ın da yüzünü güldürdü. Antakya Belediyesi ekipleri, anne ve oğulun yaşadığı evi köşe bucak temizleyerek Barış'ın yeni hayatına temiz bir başlangıç yapmasına destek oldu.Temizlik sürecinin hemen ardından Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri Barış'ı evinde ziyaret ederek muayene etti ve kan tahlilleri aldı. Antakya İlçe Sağlık Müdürü Doktor Ferdi Coşgun, yapılan tahlillerin değerlendirildiğini belirterek, 'Çok şükür herhangi bir sağlık problemi olmadığını gördük, sadece birkaç vitamin eksikliği söz konusuydu. Bunların da düzensiz beslenmeden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Gerekli vitamin destekleri reçetelerle birlikte sağlandı' dedi.Barış'ın psikolojik muayenesinin de gerçekleştirildiğini ifade eden Dr. Coşgun, kritik tanıyı açıkladı: 'Barış kardeşimizin psikiyatri doktorumuz tarafından yapılan değerlendirmesinde klinik tanı olarak anksiyete ve depresyon tanısı konuldu ve bunlarla ilgili tedaviye başlandı.' Dr. Coşgun, bu psikolojik sorunların temelinde yatan en önemli faktörün sosyal medya ve dijital bağımlılık olduğunu düşündüklerini vurguladı.Tedavi sürecinin başladığını ve psikososyal destek çalışmalarının devam edeceğini belirten Dr. Coşgun, uzman psikologlar tarafından da Barış'a psikoterapilerin uygulanacağını kaydetti.Amaçlarının Barış'ı sosyal hayata yeniden kazandırmak olduğunu söyleyen Coşgun, gençleri sanal dünyadan uzak durmaları konusunda uyararak, 'Sosyal hayattan kopmamaları, gerçek insanlarla diyalog kurmaları, kitaplarla haşır neşir olmaları ve arkadaşlarıyla birlikte olmaları bu şekilde gerçek hayatın içerisinde kalmalarını tavsiye ediyoruz' ifadelerini kullandı. Barış Özbay'ın bu zorlu süreçte ailesi ve sağlık ekiplerinin desteğiyle sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması hedefleniyor.