YouTube saatlerce ekrana bakmaya son veriyor! Shorts videolar için yeni özellik

Milyonlarca insan artık ekranlarda içerik bolluğu ve sosyo-ekonomik, yaşam tarzları sebebiyle uzun süreli vakit geçiremiyor. YouTube gibi platformlar saatlerce video izlemeyi önlemek için yeni adımlar atıyor.Kısa video formatının aşırı yaygınlaşması sonrası 'sonsuz kaydırma' terimi hayatımıza girdi.Bugünlerde milyonlarca insan saatlerce hiç durmadan TikTok, Instagram Reels veya YouTube Shorts videolarını kaydırarak zaman geçiriyor. Hâliyle de aşırıya kaçıldığında ciddi anlamda zararlı olabiliyor.Webtekno'nun TechCrunch'a dayandırdığı habere göre dev video platformu YouTube insanların durmadan Shrots videosu kaydırma davranışının önüne geçecek bir özelliği kullanıma sunmaya başladı. Bu özelliğin test edildiği yılın başlarında Android Authority tarafından fark edilmişti.Henüz özellik hakkında bir ekran görüntüsü yok ancak nasıl çalışacağına dair bilgiler var. Buna göre kullanıcılar, uygulamanın ayarları üzerinden Shorts videolar için günlük zaman limitleri ayarlayabilecek. Ayarladıkları süreye ulaştıklarında, platform onlara pop-up bir bildirim göndererek ara vermelerini önerecek.