Tekirdağ'da silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, istasyon bünyesindeki lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu R.Ç. yaşamını yitirirken, H.Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Silahı kullanan kişinin S. isimli bir şahıs olduğu iddia edilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.