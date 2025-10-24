Seka Çocuk Dostları Ortaokulu’ndan Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi: “Okulum Kırtasiye”

Değerler Kulübü öğretmenlerinin öncülüğünde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) protokolü kapsamında ve Okul Aile Birliği'nin desteğiyle hayata geçirilen “Okulum Kırtasiye” projesi, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerden büyük ilgi gördü.Proje kapsamında okul ve aile iş birliğiyle çeşitli kırtasiye malzemeleri toplanarak, eğitim-öğretim yılı boyunca ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılıyor.Sınıf rehber öğretmenlerinin belirlediği öğrencilere defter, kalem, silgi ve diğer kırtasiye ürünleri gizlilik ilkesi gözetilerek teslim ediliyor. Yardım alan öğrencilerin kimliklerinin paylaşılmaması, projenin en önemli etik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.“Okulum Kırtasiye” girişimi, yalnızca kırtasiye desteğiyle sınırlı kalmıyor.Proje kapsamında üniforma desteği, kantin yardımı ve her sınıfta yer alan iyilik kumbaraları ile okul genelinde geniş bir paylaşım ağı oluşturulmuş durumda.Öğrenciler, iyilik kumbaralarına gönüllerinden gelen katkılarla katılıyor; küçük bağışlar büyük bir dayanışma zincirine dönüşüyor.Veliler, projenin çocukların yalnızca akademik değil, insani ve ahlaki değerlerle de gelişimine katkı sağlamasından memnuniyet duyduklarını belirtiyor.Okul yönetimi ve öğretmenler, “Okulum Kırtasiye”nin okul kültüründe paylaşma, sorumluluk ve empati duygularını güçlendirdiğini ifade ediyor.Seka Çocuk Dostları Ortaokulu yönetimi, projenin önümüzdeki dönemlerde daha da genişletilerek sürdürüleceğini açıkladı.Bu anlamlı girişim, öğrencilerde “veren el” olmanın mutluluğunu yaşatırken, “yardım alan el” için onurlu ve sıcak bir dayanışma ortamı oluşturuyor.“Okulum Kırtasiye” projesi yalnızca kırtasiye desteğiyle sınırlı kalmıyor.Aynı kapsamda, üniforma desteği, okula harçlık getiremeyen çocuklar için kantin desteği ve her sınıfa yerleştirilen iyilik kumbaraları da büyük ilgi görüyor.Öğrenciler, iyilik kumbaralarına gönüllerinden kopan küçük katkılarla büyük bir dayanışma zinciri oluşturuyor.