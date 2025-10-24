İstanbul'da eğitime yağmur tatili! Saat 16.00'dan sonra...

İstanbul'da eğitime yağmur tatili geldi. Valilik, "Saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir" dedi. İstanbul Valiliği, öğlen saatlerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle ikili eğitim yapan okullarda saat 16.00'dan itibaren eğitimin tatil edildiğini bildirdi.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir." denildi.Valilik, "Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır." ifadelerine yer verdi.